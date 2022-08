Panne sur la ligne Paris-Granville dans les deux sens : incertitude sur la reprise des trains

La panne du poste d'aiguillage à Argentan dans l'Orne paralyse les lignes de train Paris-Granville et Granville-Paris, en pleine période touristique.

Pour l'instant, pas de réparation

La panne peut durer encore quelques heures, voir quelques jours. Il n'y a pas de certitude à ce qu'elle soit réparée rapidement, les voyageurs, qui ont prévu de voyager sont donc enjoints à trouver une autre solution.

Des cars de substitution

Quelques cars ont été mis à disposition, ce mercredi 10 août. Un car a été mis en place au départ de Granville à 11h55 et desservira les gares de Villedieu, Vire, Flers, Briouze et Argentan et un autre car partira d'Argentan à 12h41 et desservira les gares de Flers, Vire, Villedieu et Granville. Pour plus de précisions, rendez-vous sur l'application "SNCF Connect".

Remboursement

Pour des demandes de remboursement, sur les TER, la SNCF demande aux voyageurs de se rendre sur ce site.

Si les voyageurs ont acheté leur billet au guichet, alors ils doivent se rendre le jour de leur départ, en gare pour se faire rembourser.