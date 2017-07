Les rongeurs à nouveau à l'origine d'une panne sur le tramway de Bordeaux

Pour la deuxième fois depuis l'extension de la ligne C du tramway vers la gare de Blanquefort, en décembre dernier, le trafic a été interrompu durant plusieurs heures. La faute, à nouveau, aux rangeurs qui mangent les câbles de fibre optique

La ligne C du tramway de Bordeaux est normalement rétablie désormais après plusieurs heures d'interruption de trafic entre les stations Gare de Blanquefort et La Vache. Et comme il y a 8 mois après l'inauguration de l'extension de la ligne C, ce sont les rongeurs mangeurs de câbles qui sont les responsables de la panne.

Une centaine de mètres de fibre optique à remplacer

Kéolis Bordeaux Métropole qui gère les transports de l'agglomération, par la voix d'Antoine Lequeux, son directeur de maintenance, a expliqué que les rongeurs se sont attaqués cette fois-ci à une portion de câbles différente du mois de décembre. Une centaine de mètres de fibre optique a été touchée et a donc été remplacée. Kéolis s'excuse pour les désagréments et promet de prévenir ce genre d'incidents désormais. Les rongeurs sont nombreux à vivre sur les 7 kilomètres d'extension de la ligne C entre Blanquefort à Bordeaux. Tronçon qui passe par des marais et autres espaces naturels , inconnus jusqu'à il y a huit mois des trams bordelais.