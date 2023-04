Pâques : à Tours, des motards garnissent des nids de poule pour alerter sur l'état des routes

Les motards veulent alerter sur les dangers des nids de poule et des chaussées insuffisamment entretenues : c'est pour cela qu'ils ont, ce samedi à Tours, organisé un cortège d'une cinquantaine de motos et mis en évidence plusieurs défauts sur leur route, à coup de peinture ou en mettant en scène une poule et des œufs, clin d'œil à la fête de Pâques.

"Si l'on fout la roue avant la dedans, ça secoue", lâche un motard, devant un nid de poule, quartier de Fontaines à Tours. "Ça fait des vibrations, ça peut dévier la moto, c'est un danger, c'est clair", note un autre.

"En huit ans, la France est passée de la 1ère à la 18ème place, il y a une grosse dégradation", note Olivier Lecomte , coordinateur de la Fédération française des motards en colère 37. Il se réfère au classement du forum économique mondial de la qualité des infrastructures routières , dont la dernière mise à jour date de 2019.

"Sur Tours et en Indre-et-Loire, on est quand même pas trop mal loti, tempère-t-il, et en général assez écouté. C'est de mieux en mieux, mais il y a encore du travail."

