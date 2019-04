Pâques : prévoyez des heures de bouchons à partir de jeudi au tunnel du Mont-Blanc

La circulation sera très difficile les jours prochains pour accéder au tunnel du Mont-Banc, dans le sens France-Italie. La préfecture de Haute-Savoie déconseille d'emprunter la RN 205 jeudi et vendredi, "en raison des très nombreux automobilistes qui se rendent traditionnellement en Italie pour les fêtes de Pâques".

Plusieurs heures d'attente

La préfecture précise que la traversée du tunnel "pourrait atteindre plusieurs heures". Afin d'éviter les bouchons, il est conseillé de ne pas circuler jeudi entre 9h et 22h et vendredi entre 6h et 18h, et de se tenir informé grâce aux panneaux à messages variables situés sur l'A40.