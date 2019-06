Parade des pilotes : trois conseils pour en profiter à fond ce vendredi au Mans

Le Mans, France

Chaque année depuis 1995, à la veille du départ des 24 heures, les rues du Mans accueillent entre 150 et 180 000 personnes pour assister à la grande parade des pilotes. Un événement gratuit, en centre-ville, qui permet d'en prendre plein les yeux même pour ceux qui ne se rendront pas sur le circuit pendant le week-end. (Voir plus bas pour le parcours).

Comment venir et à quelle heure ?

La parade débute à 17H, les plus prévoyants s'installent dès le début d'après-midi pour prendre les meilleures places. Comme pour tous les grandes événements en centre-ville du Mans, mieux vaut se garer en dehors du périmètre et marcher un peu, ou prendre le tramway qui vous dépose au pied de la fête. Le service des trams est renforcé pendant la parade, mais à partir de 13H la ligne T2 ne circule pas entre Jacobins et Préfecture.

Quel parking utiliser ?

Attention si vous êtes en voiture, les parkings du centre ville seront fermés ou en accès restreint (c'est une décision des services de la Préfecture).

Jacobins : fermé en entrée et sortie à partir de 13h, réouverture fin de la parade

République: fermé en entrée à partir de 13h, sortie possible mais difficile par la rue Courthardy durant la parade

Quinconces P1 aérien : fermé du jeudi 13 juin à 20h au samedi matin

Quinconces P2 souterrain : fermé en entrée à partir de 13h, sortie possible jusqu'à 16h, reprise des sorties fin de parade

Filles Dieu : fermé en entrée à partir de 13h, sortie possible mais difficile par la place de l’Eperon jusqu'à la fin de la parade.

Cenovia conseille de privilégier les parkings des Halles et du Palais des Congrès. C'est là aussi qu'il faut vous rendre si vous avez un abonnement, il suffit de prendre un ticket en entrée et de donner son numéro d'abonné et l'heure d'arrivée inscrite sur le ticket à l’interphone de la borne en sortant.

Plusieurs rues interdites au stationnement

Le stationnement sera interdit sur tous les axes empruntés par la parade de 10h à 23h mais aussi dans le secteur piétonnier du centre-ville de 10h à 22h (rues concernées : rue St Martin, rue de Bolton, rue de Paris, rue de la Perle, rue St Jacques, rue de la Juiverie, rue des Fallotiers, rue des Boucheries, rue des Fossés St Pierre, rue Jankowski, rue de l’Etoile et rue de la Paille). Les véhicules en infraction seront enlevés par la fourrière.

Où s'installer pour bien voir ?

"Il n'y a pas vraiment de meilleur endroit", assure Thierry Hamon, le patron de Classic Automotive, l'organisateur de la grande parade. Mais pour être sûr d'être vraiment bien placé juste derrière les barrières, mieux vaut arriver dès le début d'après-midi. Le défilé des pilotes est suffisamment lent pour avoir le temps de prendre un maximum de photos et les cadeaux publicitaires sont distribués tout au long du parcours (préparez-vous à sauter en l'air pour en attraper certains).

Les habitués apportent leur escabeau pour prendre de la hauteur. C'est aussi le moment de vous inviter chez vos amis qui ont un balcon en étage pas trop élevé le long du parcours, par exemple avenue Mendès-France ou place de la République.

certains spectateurs ont sorti les escabeaux pour admirer la Parade © Radio France - Pierre Antoine Lefort

Il y a des espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite près de chaque podium (Place des Jacobins, au croisement de l’avenue De Gaulle et de l’avenue Mendes France, Place de la république et Avenue Rostov sur le Don). Chaque personne à mobilité réduite peut être accompagnée (1 personne maximum).

Comment s'habiller ?

Météo France annonce un temps sec et ensoleillé avec des températures autour de 22° pour cette 25e édition de la parade des pilotes, reste juste à prévoir les lunettes solaires, la casquette et la crème solaire. Si vous comptez prolonger la soirée dans l'un des nombreux bars à rester ouvert très tard dans le centre-ville, on vous conseille des chaussures fermées pour éviter les éclaboussures d'un verre de bière ou de soda renversé dans la foule.

