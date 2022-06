Paris : 1800 chantiers cet été dans la capitale

La capitale va engager de nombreux travaux cet été, et ce, à deux ans des Jeux Olympiques.

Les Parisiens et les Parisiennes vont devoir slalomer entre les multiples travaux cet été.

La ville de Paris s'est lancée dans une course de fond, mais il faudra aussi un peu sprinter pour respecter les cahiers des charges. Alors que les Jeux Olympiques arrivent dans deux ans, le rythme des travaux publics s'intensifient dans la capitale. Plus de 1800 sont en effet prévus cet été.

15km supplémentaires de pistes cyclable

Avis aux cyclistes tout d'abord. De nouvelles pistes démarreront et d'autres se poursuivront sur des axes stratégiques comme les Grands boulevards, l'avenue de la République ou la rue La Fayette, soit environ 15km de pistes cyclables supplémentaires.

La direction de la voirie lancera également 34 chantiers "embellir votre quartier", en les regroupant avec ceux des opérateurs (Enedis, RTE, GRDF, Eau de Paris...), afin que le quartier ne subisse qu'une seule période resserrée de travaux.

Coût total des travaux: 170 millions d'euros

Pour les piétons, la mairie va refaire les chaussées et trottoirs parisiens, et ainsi leur offrir plus d'espaces, environ 20 000m2. Il y aura aussi 21 opérations "rues aux écoles". Des point d'accessibilité du réseau bus pour les personnes à mobilité réduite, c'est là aussi l'un des grands chantiers de cet été, avec 50 points d'arrêt mis aux normes.

Enfin automobilistes, armez-vous de patience, la Porte Maillot sera toujours autant congestionnée avec les travaux du prolongement du RER E. Au total, la mairie de Paris va débourser 170 millions d'euros pour embellir la capitale, au rythme des camions et des marteaux piqueurs.