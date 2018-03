Paris, Île-de-France, France

Sachez-le, vous risquez une amende de 60 euros si vous prenez un couloir du métro parisien en sens interdit. Plusieurs usagers du métro ont dû payer. Sur les réseaux sociaux, Samuel Bodin raconte la mésaventure qui est arrivée à sa copine. Le jeune garçon estime que "c'est inadmissible et injustifiable".

Aujourd'hui ma copine à eut le droit à une contravention de 60€ pour avoir emprunter un couloir en sens interdit à concorde.... — Sam 🤫 (@BodinSamuel) February 27, 2018

Aussitôt, d'autres internautes se sont manifestés. Eux aussi avaient été verbalisés pour la même chose, le même jour, au même endroit. Comme Nicolas qui a même posté la photo du procès-verbal, en date du 27 février à la station Concorde.

60€ d’amende sans préavis pour une femme enceinte qui prend un couloir à contre-sens. Bravo pour ce racket facile. Par contre il y a toujours autant de mendiants réguliers, de fraudeurs sans tickets, de pickpockets... cc: @le_Parisien@lemondefr#TransportsIDF@Ligne1_RATPpic.twitter.com/OUCfDqHIbe — Nicolas MATTIOCCO (@MaKyOtOx) February 27, 2018

La RATP, de son côté persiste et signe. "Dans les stations et gares, certains couloirs ne sont utilisables que dans un seul sens afin de faciliter les flux et surtout d'éviter des incidents", explique la régie de transports. En effet, certains couloirs affichent des panneaux "sens interdit". L'article 12b du règlement stipule qu'il est interdit "de circuler en empruntant dans le sens interdit les escaliers, couloirs, portes ou passages affectés à la circulation du public". La RATP précise toutefois que "les verbalisations pour utilisation d’un sens interdit sont peu nombreuses. Et, comme expliqué ci-dessus, c’est pour la sécurité des voyageurs."