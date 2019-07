Paris : bientôt des transports toute la nuit

Les métros et les tramway rouleront bien toute la nuit, une fois par mois entre le samedi et le dimanche à partir du 1er septembre. Une expérimentation de six mois jusqu'en mars 2020, avec des dates précises déjà fixées par Île-de-France Mobilités.

Île-de-France, France

Les noctambules vont se réjouir ! Du mois de septembre et jusqu'en mars 2020, les lignes de métro et de tramway assureront les trajets même à la nuit tombée, une fois par mois entre le samedi et le dimanche. Île-de-France Mobilités, les élus départementaux, ceux de la ville de Paris et les opérateurs sont tombés d'accord sur les dates concernés :

Du samedi 14 au dimanche 15 septembre

Du samedi 19 au dimanche 20 octobre

Du samedi 9 au dimanche 10 novembre

Du samedi 18 au dimanche 19 janvier

Du samedi 15 au dimanche 16 février

Du samedi 14 au dimanche 15 mars

Une mesure actée "pour redonner l'envie aux franciliens de sortir le soir à Paris et en proche couronne" d'après le communiqué publié par Île-de-France Mobilités.

Six lignes et une cinquantaine de stations de métro concernées

Mais tout le réseau n'est pas concerné. Pour le métro, seules les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14 assureront les voyages nocturnes à partir de certaines stations, toutes les dix minutes environ. Pour le tramway, les T2, T3a et T3b circuleront toutes les 20 minutes.

Six lignes de métro et trois lignes de tramway circuleront toute la nuit - Communiqué Île-de-France Mobilités

À noter que les lignes de Noctilien seront également renforcées les week-ends cités par rapport à l'offre habituelle.