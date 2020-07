Paris choisit Dott, Lime et Tier pour déployer les trottinettes en libre service

Les utilisateurs de trottinettes en libre-service à Paris n'ont désormais plus que trois choix de modèles possibles : Dott, Lime ou Tier. David Belliard, le nouvel adjoint à la maire de Paris en charge des transports a dévoilé jeudi le nom des trois opérateurs autorisés à déployer leur flotte dans les rues de la capitale.

Dott, Lime et Tier ont été choisis parmi seize candidats et selon trois critères de sélection : la responsabilité environnementale, la sécurité des usagers et la gestion de la maintenance et de la recharge des engins. Ils déploieront chacun 5000 engins maximum, ce qui portera à 15 000 le nombre de trottinettes en libre-service dans les rues.

Moins de trottinettes sur les trottoirs?

Cet appel d'offres de la ville de Paris, lancé fin 2019, avait notamment pour objectif de réglementer le secteur et mettre fin au stationnement sauvage sur les trottoirs. Dans un communiqué, la société américaine Lime s’engage "à maintenir et à intensifier ses actions en matière de sécurité et de sensibilisation au stationnement auprès des usagers pour un meilleur partage de l’espace public".

Sur Twitter, la maire de Paris, Anne Hidalgo "appelle les usagers des trottinettes à respecter les piétons et le code de la route pendant leurs trajets à se garer aux endroits prévus".

La Ville de Paris va ajouter 2500 emplacements dédiés pour garer ces trottinettes. Certaines places proposeront par ailleurs des bornes de recharge comme celles déployées début juillet par la start-up américaine Charge. L'entreprise allemande Tier précise de son côté, qu'elle est le "le premier opérateur de micromobilité à avoir intégré des batteries amovibles sur ses trottinettes permettant ainsi de réduire de 90% ses émissions carbone".