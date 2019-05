Paris : cinq lignes de bus paralysées suite à une grève

Paris, France

Attention certaines lignes de bus à Paris ne sont pas desservies ce mardi matin. La CGT a déposé un préavis de grève. Le syndicat proteste contre des sanctions infligés à deux représentants du personnel.

A 06h00 au petit matin le dépôt de la Croix Nivert a été bloqué. Seuls les bus de banlieue, qui étaient sortis avant 06h00, roulent. Les autres sont restés au parking.

Il n'y aura donc aucun bus ce mardi sur les lignes 30, 39, 42, 70 et 82.

La police se trouve au dépôt.

On ne sait pas si des négociations sont en cours. On ne sait pas non plus si la grève risque d'être reconduite.