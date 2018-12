Paris : comment la RATP se prépare à la crue du siècle

Paris, France

Station Balard, dans le 15e arrondissement de Paris, l'un des plus touché lorsque la Seine déborde. Ici, en cas de crue centennale, comme celle de 1910, l'eau atteindrait 80 cm. Alors pour protéger le métro, il faut tout calfeutrer : bouches d'entrée de la station mais aussi grilles d'aération ou de désenfumage. La RATP testait mardi son dispositif de protection.

Deux systèmes de barrage ont été mis en place : un muret classique en béton et un système plus léger en aluminium, qui a l'avantage d'être plus rapide à monter et demande moins de personnels. "L'exercice nous permet de tester et comparer les différentes méthodes", explique David Courteille, coordinateur général du plan de protection contre le risque inondation (PPRI) de la RATP. "En cas de crue centennale, la RATP aurait plus de 400 points d'infiltration potentiels à protéger pour éviter une inondation du réseau".

La RATP testait mardi un système de barrage étanche plus léger et plus facile à monter © Radio France - Emilie Defay

1.000 agents mobilisés

Pour l'occasion, des techniciens ou des serruriers se transforment en maçon. En cas de crue, plus de 1.000 agents seraient mobilisés. "Ils sont tous formés", explique Alexandre Ambroise, responsable d'équipe maintenance. "Et tous volontaires pour ce genre d'exercice pour être prêts parce qu'on a remarqué ces dernières années que les alertes crue se multiplient". Une alerte en 2016, deux en 2018 lors des dernières crues de la Seine.

L'objectif de la RATP est de pouvoir continuer à faire fonctionner le métro le plus longtemps possible en cas de crue et de protéger les infrastructures de la montée des eaux. "Sur la protection en surface, on a un plan bien rôdé", explique David Courteille. "En revanche, ce sur quoi on travaille, ce sont les infiltrations d'eau, qui remontent des nappes phréatiques. Le réseau est vieux et n'est pas étanche. Et aujourd'hui on a du mal à estimer les perturbations de trafic qui seraient liées à ces infiltrations".

Lors de la dernière crue de la Seine, en janvier 2018, des infiltrations d'eau avaient contraint la SNCF à fermer le tronçon central du RER C et perturbé le trafic sur la ligne 7 du métro.