Quand des cyclistes se mettent à la place des chauffeurs de la RATP à Paris

Assis à la place du conducteur, Christophe n'en revient pas : "C'est pire que ce que j'imaginais", souffle-t-il. Le cycliste participe à la journée de prévention organisée par la RATP, la Mairie, la préfecture de police et l'association Mieux se déplacer à bicyclette (MDB). Ce jeudi 4 novembre, il a eu l'occasion de se glisser dans la peau d'un chauffeur de bus, et de découvrir l'étendue des angles morts qu'ils ont à gérer.

Le déport : 80 centimètres et un danger

Autre danger présenté : le déport. Lorsqu'un bus tourne, par exemple à droite, l'arrière du véhicule se déporte d'environ 80 centimètres vers la gauche. "Parfois quand les cyclistes sont derrière un bus qui s'apprête à tourner ils peuvent avoir l'instinct de le doubler ou de passer à côté. C'est là que c'est dangereux car le déport peut créer un accident", insiste Eddy, assistant formateur à la RATP.

"On se se rend pas compte"

Venu avec sa trottinette électrique, Romain écoute attentivement. "C'est intéressant car quand on est dans le bus, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il se passe. Et on ne s'en rend pas compte non plus quand on passe à côté", explique le jeune homme de 17 ans.

De son côté, la RATP espère reproduire ce genre d'événement prochainement.