Paris : des lignes de métro ouvertes toute la nuit ce samedi 15 février

Six lignes de métro vont circuler toute la nuit à Paris, entre ce samedi 15 et ce dimanche 16 février. C'est la quatrième fois que cette opération est expérimentée, dans le cadre de la "Nuit festive" organisée par la région. Le dispositif pourrait par la suite être généralisé tous les week end.

Six lignes de métro restent ouvertes toute la nuit !

Ça n'est la peine de vous préoccuper du dernier métro ce samedi 15 février : plusieurs lignes vont circuler toute la nuit. C'est la 4e édition de la "Nuit festive", expérimenté par Île-de-France Mobilités. Le dispositif, mis en place un week-end par mois, pourrait ensuite éventuellement être généralisé tous les week-end. L'idée est d'encourager les sorties.

Six lignes de métro circulent toute la nuit : la 1, 2, 5, 6, 9 et 14. Idem pour les trals T2, le T3a et le T3b. Du côté des bus, 45 lignes circulent. Attention cependant, si toutes ces lignes circulent la nuit, certaines stations ne sont pas desservies. Vous pouvez retrouver un plan détaillé ci-dessous, ou sur le site d'Île-de-France Mobilités.