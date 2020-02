Paris : des transports en commun toute la nuit ce week-end

Ce sera la 4e "nuit festive" proposé par Île-de-France Mobilités. Dans la nuit de ce samedi 15 février à dimanche, six lignes de métro et trois lignes de tram circuleront sans interruption.

Île-de-France, France

Île-de-France Mobilités poursuit son expérimentation de transports en commun toute la nuit, ce week-end, pour "redonner envie aux Franciliens de sortir" et "renforcer l’attractivité de Paris et de la région". Dans la nuit de ce samedi 15 février à dimanche, six lignes de métro, trois lignes de tram continueront de circuler toute la nuit. Les lignes de Noctilien seront également renforcées avec plus de bus plus souvent.

La dernière "nuit festive" avait eu lieu le 9 novembre 2019.

Le dispositif de la "Nuit festive" du 15 février. - IDF Mobilités

Dans le détail, 54 stations seront ouvertes sur les lignes de métro 1, 2, 5, 6, 9 et 14 avec des métros toutes les 10 minutes. Les tramways des lignes T2, T3a et T3b circuleront avec une fréquence de 20 minutes. Les lignes N01-N02 du Noctilien rouleront avec un intervalle de 5 minutes. Les N43-N44-N45 avec un Intervalle de 15 minutes au lieu de 20 minutes actuellement.

Plus de 700 agents (agents de station, conducteurs, agents de sûreté,…) seront mobilisés pour assurer ce service