Paris : des travaux prévus pour le mois d'août

Plusieurs axes mais aussi la place de la République font peau neuve pendant le mois d'août. Voici la liste et les précisions des travaux prévus.

Le boulevard de la Madeleine

Du 9 au 12 août, sur le boulevard de la Madeleine, la chaussée sera rabotée, le revêtement du sol va être refait avec un nouveau marquage au sol prévu dans les jours suivants la réfection. Les travaux seront faits par demi-chaussée avec le maintien systématique d'une voie de circulation et du cheminement piéton sur le trottoir. Quelques barrages du boulevard mais aussi de rues adjacentes sont prévus.

Les arrêts des bus 42 et 52 sont reportés provisoirement au n°11 du boulevard de la Madeleine.

Le boulevard des Capucines

Du 9 au 16 août, le Boulevard des Capucines, sur le tronçon compris entre la rue Daunou et la place de l'Opéra, la chaussée va être rabotée. Le revêtement du sol va être refait et un nouveau marquage au sol est prévu par la suite. Les travaux seront réalisés par demi-chaussée avec le maintien permanent d'une voie de circulation et du trottoir pour les piétons. Quelques barrages du boulevard mais aussi de rues adjacentes sont prévus.

L'arrêt de bus 52 « Opéra- rue de la Paix » est reporté provisoirement à l'arrêt « Capucines-Caumartin ».

La rue de Moussy

Du 1er au 15 août, quatre pieds d'arbres vont être remis en état, alimentés en terre et équipés de grilles dans la rue Moussy, en face de l'école.

La place de la République

Du 1er au 20 août, tous les bancs Mikado de la place de la République vont être remplacés. Des blocs de granit comme ceux existants déjà sur site seront mis à la place.