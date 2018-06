Des trottinettes seront en libre-service dans Paris dès vendredi. La société américaine Lime a choisi la capitale pour commencer à s'implanter en France. Pour se servir des trottinettes, il suffit de charger une application. Le prix : 1 euro plus 15 centimes par minute.

Paris, France

Après les vélos, les scooters, les voitures, ce sont des trottinettes qui vont être proposées en libre-service dans Paris. La société californienne Lime a décidé de s'implanter dans la capitale française. Dès demain vendredi, des centaines de trottinettes électriques Lime-S vont être disponibles dans le centre de la ville, dans le 1er et le 6e arrondissement. Elles seront ensuite proposées dans le 10e et le 11e arrondissement.

Un tuto pour informer l'utilisateur sur le fonctionnement de la trottinette

L'utilisation est simple. Il faut d'abord installer l'application mobile Lime. Cela permet de débloquer la trottinette et de la rebloquer quand on a fini de s'en servir. Un tuto est proposé au moment de la connexion.

"La trottinette s'utilise comme un vélo, sur la chaussée, sur les pistes cyclables mais pas sur les trottoirs", indique le directeur de Lime France Arthur Louis Jacquier qui précise que le casque n'est pas obligatoire mais conseillé.

Un tarif à la minute

Le tarif est de 1 euro la course plus 15 centimes par minute. La trottinette ne peut pas aller à plus de 24 km/heure. Son autonomie est de 50 kilomètres.

Chaque soir à partir de 21h00, les trottinettes sont récupérées par les équipes de Lime. Elles sont révisées et rechargées. Elles sont remises à disposition à 05h00 du matin

Lime croit avoir trouvé la parade contre le vol et le vandalisme

Face au problème du vol ou du vandalisme Lime pense avoir trouvé la solution. Un particulier ne peut pas recharger lui-même une trottinette donc il ne sert à rien de la garder chez soi pour l'avoir à disposition le lendemain matin. L'engin ne peut pas se démonter avec des outils classiques et quand il est bloqué c'est très difficile de le faire rouler.