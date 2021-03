Paris : des vélos électriques en libre-service le long des lignes 1 et 13 du métro

De nouveaux vélos électriques en libre-service arrivent à Paris. La société française Pony déploie 500 bicyclettes à partir de ce jeudi. Mais pas partout. Seulement le long des lignes 1 et 13 du métro parisien. Un choix qui détonne par rapport aux concurrents que sont Jump et Vélib'.

La start-up d'Angers a choisi d'implanter son service sur deux des principaux axes du "vélopolitain", ce réseau de pistes cyclables sécurisées imaginées par les associations vélos. Un système qui, selon Pony, "fait considérablement baisser ses coûts tout en offrant un haut niveau de service le long d'itinéraires définis".

Un trajet au prix d'un ticket de métro

Les vélos, qui sé déverouillent via l'application, seront disponibles sur les arceaux, tous les 100 mètres environ, entre gare de Lyon et porte Maillot (ligne V1 du vélopolitain) ainsi qu'entre porte de Vanves et porte de Saint-Ouen (ligne V13). La course est proposée au tarif unique d'1,90 euro, soit le prix d'un ticket de métro. Seule condition : restituer le vélo sur les emplacements dédiés, indiqués dans l'application.

Pony proposera aussi un vélo électrique à deux places à partir de cet été. "Avec un siège, des cale-pieds et un guidon non directionnel, il offrira de nouvelles possibilités d'usage du vélo en ville", explique la société qui entend développer un "système de transport aussi fiable que le métro ou la voiture personnelle."