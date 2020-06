Paris : des voyageurs bloqués pendant près de quatre heures dans un transilien en panne

Les voyageurs d'un Transilien entre Paris et Montereau (Seine-et-Marne) sont restés bloqués plusieurs heures dans un train en panne, ce mardi. Ils ont finalement été évacués. Les passagers et la présidente (LR) de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, dénoncent le manque d'information.

Quatre heures dans un train à l'arrêt, sans informations précises. Sur twitter, des passagers d'un transilien de la Ligne R racontent avec agacement comment ils sont restés bloqués, ce mardi, dans un train entre Paris et Montereau (Seine-et-Marne). Le train de 15h46 s'est arrêté peu après son départ de la Gare de Lyon.

Le compte twitter de la ligne, gérée par la SNCF, indique qu'il y a eu "une panne sur un élément du train". Des passagers expliquent que certains ont "craqué" au bout de quelques heures et sont descendus sur les voies. Les voyageurs ont finalement été évacués du train et ont marché une vingtaine de minutes jusqu'à la gare parisienne. Ils y ont reçu des bouteilles d'eau et coffrets repas. D'après Valérie Pécresse, la présidente (LR) de la région Ile-de-France, il y avait 450 personnes à bord.

Les usagers et la présidente de la région en colère

Un internaute qui a publié des photos sur le réseau social indique que sa fille était dans le train. Selon "Garcia", elle est arrivée chez sa mère vers 22h30, "exténuée". Un autre dit être arrivé à destination "dans un état déplorable". Le compte "TeamLigneR", qui recense les problèmes sur cette ligne, critique pour sa part la SNCF, pour avoir laissé les voyageurs enfermés pendant des heures, "avec un masque, sans pouvoir aller aux toilettes".

Pour la présidente Les Républicains de la région Ile-de-France, cette "situation est inacceptable", en raison notamment du manque d'information aux voyageurs. Valérie Pécresse estime que "la SNCF devra rendre des comptes".