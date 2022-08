Paris-Granville : la panne d'aiguillage réparée, la SNCF garantit une circulation normale pour le 15 août

C'était l'objectif de la compagnie depuis mardi et la survenue d'une panne d'aiguillage sur la ligne Paris-Granville : parvenir à réparer avant le week-end et garantir ainsi la circulation des trains pour le 15 août. La mission a été réussie.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les techniciens de SNCF Réseau en Normandie sont parvenus à isoler l'origine de la panne au niveau de la gare d'Argentan, et à réparer le matériel dans la foulée. Un travail compliqué puisqu'il a fallu inspecter les 114 platines composant le poste d’aiguillage d’Argentan. Ces platines renferment plus de 5000 connexions qu’il a fallu vérifier, et qui commandent les 15km de câbles et la quarantaine d’aiguilles du poste d’Argentan.

En conséquence, dès jeudi matin, la circulation des trains a repris progressivement sur l'itinéraire.

L'entreprise avait prévu une solution technique au cas où la panne aurait été plus compliquée à repérer ou à réparer. En l'occurrence, elle prévoyait de faire manoeuvrer l'aiguillage à la force des bras par ses agents car il était impensable pour la compagnie de ne pas mettre de trains à disposition des voyageurs à l'occasion du week-end du 15 août, traditionnellement très chargé. Finalement, les manoeuvres pourront être effectuées de manière automatique.