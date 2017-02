Paris Ile-de-France : la fraude en baisse à la RATP et à la SNCF

La fraude est en baisse dans les bus, tram et métros et dans les Transiliens en 2016 : c'est ce que constatent la RATP et la SNCF. La multiplication des campagnes et des contrôles, pour inciter les voyageurs à ne pas frauder, semble efficace.

Comment combattre la fraude dans les transports ? La RATP et la SNCF multiplient les contrôles et elles font régulièrement des campagnes. La dernière se termine le 7 mars 2017. Elle montre des petits monstres malfaisants qui incitent les voyageurs à frauder et elle rappelle ce que risquent les fraudeurs.

Moins de fraude dans les transports RATP en 2016 en Ile-de-France

Le taux de fraude est en baisse sur tous les réseaux RATP en 2016. Dans le métro, elle a diminué de -15%. Dans le RER, elle est en baisse de -27%. Dans le tram et le bus, la fraude est en recul de -13%.

C'est quand même dans le tramway que les voyageurs fraudent le plus. La RATP a donc décidé de mobiliser ses agents et de mener des opérations "Ensemble contre la fraude".

Moins de fraude sur le réseau Transilien

Si la SNCF n'indique pas le taux de fraudeurs relevé sur le réseau transilien, elle précise que les voyageurs sont plus nombreux en 2016 à valider leur titre de transport. Le taux de validation a augmenté de +9% en 2016.

Dans les bus franciliens, Optile lutte contre la fraude avec plus de 500 agents de contrôles et 400 agents de médiation présents sur le terrain.

Deux mille personnes verbalisées en deux heures gare du Nord

Il y a encore du travail à faire pour réduire la fraude. Durant une opération de deux heures, menée à la gare du Nord en novembre 2016, 2.000 personnes ont été verbalisées. En janvier 2017, à Saint-Lazare, 740 voyageurs ont eu une amende.