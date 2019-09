Paris : la 5 e journée sans voiture aura lieu dimanche

Paris, France

Dimanche 21 septembre, il faudra laisser sa voiture au garage . C'est la 5e édition de la journée sans voiture. À partir de 11h et jusqu’à 18h, aucun véhicule motorisé ne pourra circuler dans Paris intra-muros, deux-roues et véhicules électriques compris. Les contrevenants s’exposent à une contravention de 135€ d’amende. Seuls les bus, les véhicules de secours, les taxis et VTC pourront circuler, avec une vitesse maximum autorisée fixée à 30km/h dans le périmètre principal.

Il faudra quand même faire attention car les Parisiens rentrant de week-end pourront rentrer chez eux sur présentation de justificatif de domicile.