Paris : la Gare de l'Est entièrement fermée pour travaux pendant le week-end du 15 au 16 janvier

La Gare de l'Est, à Paris, sera complètement fermée pendant le week-end des 15 et 16 janvier 2022. Durant ces deux jours, des travaux de sécurisation vont être menés sur un pont centenaire qui enjambe les voies, précise la SNCF. Aucun train ne circulera dans cette gare.

Gare de l'Est : les travaux vont avoir lieu sur le pont

Le pont Philippe de Girard est centenaire. Il passe par-dessus les voies de la Gare de l'Est à Paris. Il avait besoin d'être sécurité. Ce sont les voutes du pont qui se sont dégradées. Les travaux sont prévus durant le week-end du 15 au 16 janvier 2022. Ils étaient programmés depuis quatre ans.

La gare sera complètement fermée

Ce week-end du 15 au 16 janvier, la gare sera inaccessible au public. "Une coupure de l'alimentation électrique durant toute la durée des travaux est nécessaire pour assurer la sécurité de nos interventions, indique la SNCF. "Cette consignation de la caténaire sur l'ensemble du faisceau imposera l'arrêt des circulations", a expliqué SNCF Réseau dans un communiqué.

Tous les trains seront déroutés

Les Transiliens seront supprimés pour le RER E et la ligne P entre Paris et Chelles-Gournay, Les Yvris-Noisy le Grand, Verneuil-l'Etang, Tournan et Vaires-Torcy, indique SNCF Réseau.

Les trains vers Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine seront remplacés par des autocars.

Les TGV vers l'Est de la France, l'Allemagne et le Luxembourg seront orientés vers la Gare du Nord du vendredi 14 janvier, 22H00, au dimanche 16 janvier en fin de service.

Les TER qui relient Paris, Châlons-en-Champagne et Strasbourg seront déroutés Gare de Lyon. Ceux reliant Paris à Troyes, Belfort et Mulhouse seront partiellement remplacés par des autocars entre Châlons-en-Champagne et Troyes (avec correspondance vers les TER précédents).

Un chantier hors norme

Ce chantier exceptionnel sera concentré sur un week-end coup de poing de 50 heures, indique la SNCF. Il s'agit de limiter l’impact des travaux sur la circulation des trains de la gare de Paris Est.

L’intervention délicate au niveau des voûtes sera exécutée par des agents encordés au-dessus des voies. Ils sont chargés de retirer les blocs de béton situés sur la partie intérieure de la voûte.