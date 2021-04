Paris : la pérennisation des coronapistes commencera cet été

La peinture et les plots jaunes qui ont envahi les rues de Paris depuis le déconfinement vont peu à peu disparaître. La pérennisation des "coronapistes" va débuter cet été avec un premier chantier avenue de la République, a annoncé mercredi sur France Bleu Paris David Belliard, l'adjoint à la maire de Paris en charge notamment de la transformation de l'espace public, des transports et des mobilités.

Un peu plus de 60 km de pistes cyclables temporaires ont vu le jour dans la capitale pour faciliter les déplacements à vélo durant la crise sanitaire. Elles seront toutes pérennisées, conformément à ce qu'avait annoncé Anne Hidalgo en septembre dernier. Les travaux vont s'étaler sur deux ans, jusqu'en 2022. Ils commenceront au mois de juillet sur l'avenue de la République, qui deviendra la première piste pérennisée.

Concertation avant chaque pérennisation

Il s'agira plus précisément de deux pistes unidirectionnelles, de part et d'autres de l'avenue de la République. Elles seront séparées de la chaussée par une bande de stationnement d'un côté et un séparateur en granit de l'autre. "On ne fait pas que remplacer la peinture jaune par de la peinture blanche", précise David Belliard. "Ce sont des aménagements beaucoup dits "en dur" plus qualitatifs".Le chantier, d'un montant de 800 000 euros, devrait être terminé à la rentrée de septembre.

Chaque aménagement fera l'objet d'une concertation promet l'élu. "Nous avons fait une réunion publique avec le maire du 11e arrondissement pour discuter du projet proposé", explique David Belliard. "En fonction du retour d'expérience, on modifie des choses, on discute du type d'aménagements, de la meilleure façon de faire à tel croisement, etc". Plusieurs pistes seront ainsi pérennisées dans les prochains mois, l'objectif étant de les rendre toutes permanentes d'ici l'an prochain.

En parallèle, la Ville de Paris va lancer à la rentrée prochaine l'acte deux du plan vélo avec la création de nouvelles pistes cyclables. "Elles seront principalement sur les grands axes", précise David Belliard. "Il s'agit d'avoir un maillage complet de la capitale d'ici la fin de la mandature".