Paris : la place de la Concorde fermée à la circulation à partir de midi jeudi pour le match du XV de France

Les supporters de rugby sont au rendez-vous à Paris! A tel point que le Village Rugby installé place de la Concorde durant toute la Coupe du Monde va être agrandi pour le deuxième match des Bleus ce jeudi contre l'Uruguay. Il sera étendu à toute la place de la Concorde, qui sera fermé entièrement à la circulation dès midi.

"Compte tenu de l'engouement du public lors du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre dernier (...) le Village Rugby sera étendu sur l'ensemble de la place de la place de la Concorde afin d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs", indiquent la préfecture de police de Paris et la Ville de Paris dans un communiqué.

Eviter de circuler dans le secteur Paris Centre / Concorde

Le Village rugby ouvrira dès 14h00 ce jeudi. Pendant la phase de montage, jusqu'à jeudi 12h00, la circulation ne sera possible que dans un seul sens sur la place (de la rue Royale vers pont de la Concorde). Ensuite, un périmètre de sécurité sera mis en place et toute la place de la Concorde sera fermée à circulation (de jeudi 12h00 jusqu'à vendredi 2h00 du matin).

Le stationnement sera également interdit dans ce périmètre. La préfecture de police conseil d'éviter de circuler dans le secteur Paris Centre / Concorde.

La circulation est interdite à partir de midi dans un large périmètre autour de la place de la Concorde - Préfecture de police

Il est conseillé de se rendre sur le Village Rugby en transports en commun. Attention toutefois, les stations Concorde et Tuileries seront fermées à partir de midi jeudi et jusqu'au lendemain (et la ligne 14 est fermé pour travaux à partir de 22h00).

L'accès au village Rugby est gratuit dans la limite de la jauge maximale. À pied, les accès se feront par cours la Reine/avenue Churchill, quai des Tuileries après la passerelle Senghor, rue de Rivoli/rue Mondovi, rue Royale/rue Saint-Honoré via les points de passages obligatoire pour accéder à la zone (voir la carte ci-dessus).

Un parking vélo gratuit et sécurisé de 500 places est mis en place rue de Rivoli, entre la rue Cambon et la rue Castiglione. L'accès au parking depuis la rue de Rivoli est à privilégier.