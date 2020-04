Paris : la rue de Rivoli devrait être prochainement interdite aux voitures

La fermeture de la rue de Rivoli aux voitures des particuliers sera officialisée mardi 5 mai ou mercredi 6 mai 2020, indique la mairie de Paris à France Bleu Paris. C'est à ce moment-là que sera dévoilé le détail du plan de la Mairie pour la sortie du déconfinement. L'interdiction de la rue de Rivoli aux voitures fait partie de ce plan.

Voitures interdites rue de Rivoli

La maire de la capitale, Anne Hidalgo, indique que cette rue, qui traverse le coeur de la capitale d'est en ouest, en passant devant l'Hôtel de ville et le Louvre, sera désormais réservée aux vélos, aux bus, aux taxis, aux véhicules d'urgence et à ceux des artisans.

Cette mesure devrait durer jusqu'à la fin de l'épidémie de Covid-19. Ensuite, elle pourrait être pérennisée.

Pour favoriser les déplacements à vélo, la mairie a beaucoup parlé de pistes cyclables le long des lignes de métro. La rue de Rivoli serait la voie de vélo qui correspondrait à la ligne de métro numéro 1, qui relie Vincennes à la Défense.

Un grand axe vélo d'est en ouest pour la capitale

Dans un entretien avec l'Agence France Presse Anne Hidalgo précise : "Ainsi, on pourra circuler d'est en ouest à vélo (de la porte de Vincennes à la porte Maillot en passant Bastille, rue de Rivoli, la place de la Concorde et les Champs-Elysées). L'avenue Foch pourrait être aménagée et on filerait ensuite en obliquant jusqu'à la porte Maillot".

Elle ajoute : " Nous travaillons avec le maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Jean-Christophe Fromantin, pour qu'il puisse y avoir aussi un prolongement vélo jusqu'à La Défense"

Les magasins de vélos devraient ouvrir rapidement

Anne Hidalgo indique aussi : "Nous avons demandé à Smovengo (gestionnaire des Vélib') d'assurer une flotte maximale. J'ai demandé que les magasins de vente de vélos rouvrent, dès cette semaine, pour que les Franciliens qui veulent en acheter un, puissent le faire." .