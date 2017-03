Paris : aucun train sur les voies de la gare de Lyon durant 48h pour modifier un poste d'aiguillages

Pour cause de changement de poste d'aiguillages, aucun train ne circulera sur les voies de la gare de Lyon le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2017. C'est du jamais vu.

La gare de Lyon sans train. C'est inédit. La SNCF ne ferme pas la gare mais aucun train n'arrivera ni ne partira, de samedi minuit à dimanche minuit, de la gare de Lyon. Cette immobilisation est obligatoire pour effectuer des travaux de très grande ampleur. La SNCF se donne 48 heures pour changer son poste d'aiguillages. Cela fait cinq ans qu'elle prépare ce chantier.

Attention ces travaux impactent le trafic des trains grandes lignes mais aussi des RER

Si vous entrez dans la gare de Lyon ce weekend, vous risquez d'être surpris. La gare ne ferme pas ses portes mais elle n’accueille aucun train jusqu'à dimanche minuit. Les TGV et les TER sont déroutés vers d'autres gares parisiennes ou franciliennes comme Marne-La Vallée, Massy ou Roissy-Charles de Gaulle TGV. Si en souterrain, le RER A (RATP) et le métro roulent, une partie de la ligne du RER D et de la ligne R du Transilien ne fonctionne pas et sur les parties en service, les fréquences sont réduites.

Les guichets et les commerces de la gare de Lyon restent malgré tout ouverts. Les voyageurs peuvent acheter des billets et profiter de tous les services habituels de la gare mais donc pas question de prendre un train. Même chose pour la gare de Bercy.

Cinq ans de préparation pour 48 heures de travaux

La SNCF s'est donnée deux jours pour mener à bien cette modernisation des aiguillages.

- SNCF

L'ancien poste d'aiguillages, l'un des plus vieux de France, date de 1930. Il est remplacé par une tour de contrôle ultramoderne complètement informatisée. Cette tour se trouve à Vigneux-sur-Seine. Ce nouveau système doit permettre de mieux réguler le trafic. Les trains seront plus ponctuels. Les pannes devraient être moins nombreuses.

- SNCF

Près de mille trains passent tous les jours gare de Lyon dont plus de 400 RER. Près de 300.000 voyageurs viennent quotidiennement dans cette gare.