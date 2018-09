SNCF : les trains à petits prix OuiGo bientôt au départ de la Gare de Lyon

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Après Montparnasse et la Gare de l'Est, la SNCF propose à partir de décembre 2018 des OuiGo (trains low-cost) au départ de la Gare de Lyon vers six nouvelles destinations dans le sud de la France : Cannes, Toulon, Antibes, Saint-Raphaël et Draguignan.