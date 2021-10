Paris lance son nouveau plan vélo pour devenir "100% cyclable" d'ici 2026

L'acte 2 du plan vélo à Paris a été dévoilé ce jeudi par David Belliard, adjoint à la mobilité et aux transports. La ville prévoit d'investir 250 millions d'euros jusqu'en 2026 pour devenir, c'est l'objectif, "100% cyclable", en créant des pistes et des places de stationnement.

C'était un engagement de la campagne d'Anne Hidalgo. 250 millions d'euros pour devenir une ville "100% cyclable" d'ici 2026 : voilà l'objectif affiché de la ville de Paris, qui a dévoilé ce jeudi matin son nouveau plan vélo. Cet investissement servira en grande partie à la création de nouvelles pistes cyclables et de nouvelles places de stationnement, en lien avec la métropole et la Région.

180 kilomètres de pistes cyclables

130 kilomètres de nouvelles pistes cyclables vont être créées, assure David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge de la mobilité et des transports. Les coronapistes, qui ont vu le jour avec la crise sanitaire, seront également pérennisées, comme c'est déjà le cas par exemple avenue de la République.

Schéma plan vélo - Capture d'écran dossier de presse

"Ce plan vélo intègre deux priorités", ajoute David Belliard, "le confort et la sécurité, qui passe par les continuités cyclables". Ce qui implique de travailler sur les intersections et les portes de Paris "dont on sait qu'elles peuvent être extrêmement dangereuses".

130 000 nouvelles places de stationnement

Autre point important de ce plan vélo : la création de places de stationnement. Pour le moment, il en existe 46 000 dans la capitale. 30 000 nouveaux arceaux devraient voir le jour d'ici 2026 à Paris, dont 1.000 pour les vélos-cargos.

100 000 places sécurisées seront également créées, avec un badge pour y avoir accès et des caméras de vidéo-surveillance, notamment aux abords des gares, pour éviter les vols.