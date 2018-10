Paris, France

Le funiculaire de Montmartre est entré dans la dernière phase de sa rénovation entamée en 2016. Comme sa jumelle il y a un an, l'une des deux cabines a été retirée dans la nuit de mercredi à jeudi. Extraite par une grue, elle sera transportée jusqu'à Albi et Lannemezan en Occitanie pour y subir des travaux de maintenance. Le châssis sera vérifié, l'extérieur repeint et l'habitacle modernisé avec un nouvel éclairage LED, des banquettes plus confortables, et un écran d'affichage dynamique. La cabine doit être réinstallée fin novembre et remise en service le 7 décembre.

Un peu plus d'attente

D'ici là, il n'y aura qu'une seule cabine en fonctionnement et donc deux fois moins de rotations avec un départ toutes les 5 minutes 30. La RATP a mis en place un dispositif d'affichage en trois langues pour informer les voyageurs de la durée et de la nature des travaux. Un courrier a aussi été adressé aux riverains.

Le funiculaire de Montmartre, mis en service sous sa forme actuelle en juin 1991, transporte 3,5 millions de personnes par an. La machinerie et les cabines sont révisés tous les dix ans. La prochaine rénovation est programmée en 2027 et 2028.