Le réseau de bus de Paris et petite couronne fait sa révolution

Paris, Île-de-France, France

C'est une petite révolution que va connaître le réseau de bus parisien le 20 avril prochain. 45 lignes sur les 350 actuelles vont être modifiées et 5 nouvelles créées. Une refonte sans précédent. Depuis 1950, le maillage des bus n'avait été que très peu modifié alors que les besoins des usagers, eux, ont évolué.

Lancé en 2016 par Valérie Pécresse, la présidente d’Île-de-France Mobilités, le projet vise notamment à mieux desservir les arrondissements périphériques comme le 19e et le 20e ainsi que les communes de petite couronne. Il s'agit aussi de mettre fin aux doublons sur certains tronçons du cœur de Paris (Gare Saint-Lazare/Opéra ou Hôtel de Ville/Louvre Rivoli/Palais Royal).

Le nouveau plan bus de Paris et la petite couronne

42 lignes modifiées :

20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29

30 - 32 - 38 - 39

40 - 42 - 43 - 47 - 48

54 - 56 - 58

60 - 61 - 64 - 67

70 - 72 - 74 - 75 - 76

80 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88

91 - 92 - 93 - 94 - 96

201 - 215 - 325 - 350

5 lignes créées :

25 : Bibliothèque François Mitterrand à Vitry-Marguerite Duras

45 : Concorde à Aubervilliers/St Denis

59 : Clamart-Percy à Place d’Italie

71 : Porte de la Villette à Bibliothèque François Mitterrand

77 : Joinville-le-Pont à Gare de Lyon

3 lignes remplacées :

53 - 65 - 81

Améliorer la régularité des bus

La voirie a dû être réaménagée pour accueillir ce nouveau réseau. 4000 arrêts de bus ont été modifiées ou créés. Ces changements doivent également permettre d'améliorer la régularité des bus et augmenter la vitesse commerciale. La RATP va par ailleurs déployer 110 bus supplémentaires et recruter 700 conducteurs pour assurer cette nouvelle offre. Une offre financée par Île-de-France Mobilités à hauteur de 40 millions d'euros par an.

Pour ne pas trop bousculer les usagers, la bascule vers le nouveau réseau aura lieu le samedi 20 avril, durant le week-end de Pâques (qui est aussi le début des vacances scolaires). Une campagne d'information est lancée ce jeudi. Des affiches seront notamment apposées dans les bus et sur les abribus et des dépliants distribués dans 265 gares et stations. Un site internet dédié a également été créé : www.nouveaureseaubusparisien.fr