Paris : le stationnement payant des deux roues motorisés repoussé au 1er septembre 2022

Un sursis pour les conducteurs de motos et scooters à Paris. Le stationnement payant, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier prochain, n'interviendra finalement pas avant le 1er septembre 2022, a annoncé jeudi la Ville de Paris lors d'une conférence de presse. La municipalité invoque des raisons techniques pour justifier ce délai.

"Il faut d'abord adapter la plateforme de demande des cartes de stationnement résidents aux propriétaires de deux roues", a expliqué David Belliard, l'adjoint à la maire de Paris en charge des mobilités. La plateforme sera accessible à partir du 1er juillet, a-t-il précisé, pour une mise en place effective de la mesure le 1er septembre 2022.

Un délai qui sera sans doute apprécié de la Fédération des motards en colère, qui a déposé un recours contre la mesure. Les motards manifestaient encore samedi 20 novembre pour dénoncer une mesure jugée "injuste et antisociale". A partir du 1er septembre 2022, les motos et scooters non électriques devront s'acquitter d'un tarif équivalant à 50% de celui des voitures pour pouvoir stationner dans les rues de Paris.