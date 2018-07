Paris, France

Sa disparition totale n'est pas prévue avant 2021, mais le ticket de métro aura bientôt de la concurrence. Deux nouvelles cartes, destinées à terme à remplacer le petit bout de carton, seront lancées à partir de 2019. La décision a été votée mercredi par Ile-de-France Mobilités.

"Comme je m'y étais engagée, nous poursuivons le passage du Navigo au smart Navigo pour mieux répondre aux besoins des Franciliens et leur faciliter la vie. Nous allons supprimer progressivement le ticket de métro", déclare dans un communiqué Valérie Pécresse, président de la Région et d'Ile-de-France Mobilités.

A la place, deux nouveaux passes vont être proposés : Navigo Liberté + et Navigo Easy. Ces cartes doivent à terme remplacés les 550 millions de tickets vendus chaque année et dont une bonne partie se retrouvent jetés dans la rue ou démagnétisés.

Pour les Franciliens : la carte Navigo Liberté +

La carte Navigo Liberté + sera lancée en octobre 2019 et vise les voyageurs qui empruntent régulièrement les transports mais pas assez pour avoir un forfait à l'année. Cette carte se présente sous la forme d'un Passe Navigo classique. Mais pas besoin de le recharger. On s'inscrit en fournissant un RIB et les trajets effectués sont ensuite directement prélevés sur le compte bancaire le mois suivant.

Cette carte présente deux avantages par rapport au ticket classique. C'est plus économique puisqu'un trajet coûtera le prix d'un ticket vendu en carnet : 1,49 euro au lieu de 1,90 quand il est vendu à l'unité. Et elle permettra de faire des correspondances bus-métro et tram-métro, ce qui n'est aujourd'hui pas possible et nécessite de prendre deux tickets. Et puis finie la queue au guichet ou à l'automate.

La carte permet également de charger des forfaits semaine ou mensuel si vous avez à un moment donné plus de trajets à faire que d'habitude.

Pour les voyageurs occasionnels : la carte Navigo Easy

La carte Navigo Easy, disponible à partir d'avril 2019, est quant à elle plutôt destinée à des voyageurs occasionnels comme les touristes étrangers ou les Français d'autres régions de passage à Paris. Cette fois pas besoin de s'inscrire. C'est anonyme. On l'achète en station (elle coûte 2 euros) et on peut ensuite la charger sur une borne avec un ou plusieurs titres de transport (tickets à l'unité ou en carnet, tickets OrlyBus et RoisyBus, forfait jour, forfait antipollution, forfait fête de la musique et forfait jeune week-end).

La carte n'étant pas nominative, elle peut être prêtée et a une durée de vie illimitée.