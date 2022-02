Paris : l'interdiction du trafic de transit dans la capitale reportée à 2024

Elle ne verra le jour qu'en 2024. La zone à trafic limitée, qui vise à réduire la circulation de moitié dans le centre de la capitale, était initialement prévue pour 2022. Elle n'entrera finalement en vigueur que dans deux ans, après une enquête publique et une étude d'impact menée avec la Préfecture de police de Paris. La Ville de Paris a présenté aujourd'hui le calendrier et les contours de cette future "zone apaisée Paris-Centre Saint-Germain". La mairie a voulu "détendre le calendrier au bénéfice de la robustesse juridique", a expliqué Emmanuel Grégoire, le 1er adjoint à la maire de Paris lors d'une conférence de presse.

Dans cette zone, qui couvrira les 4 premiers arrondissements et une partie des 5e, 6e et 7e, l'objectif est de supprimer le trafic de transit, c'est-à-dire les véhicules qui passent sans s'arrêter. "Nous voulons un trafic de destination", a précisé David Belliard, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l’espace public et des mobilités. "Pour les gens qui ont quelque chose à y faire : les magasins, aller chez le médecin, au restaurant, etc..."

Des contrôles aléatoires

La Ville de Paris a ainsi précisé les véhicules autorisés à circuler dans cette zone. "Tous ceux qui ont pour destination la zone apaisée auront le droit de circuler", indique Emmanuel Grégoire. "Ceux qui y vivent, y travaillent, s'y rendent pour aller au cinéma, voir des amis ou dans un commerce". D'autres pourront y rouler même si ils ne font que passer : les véhicules de secours, les bus, les vélos, les voitures en autopartage, les personnes à mobilité réduite, les taxis et les VTC. Pendant longtemps, ces derniers craignaient d'en être exclus. Ils sont finalement autorisés à condition d'un "engagement de la profession sur le verdissement de la flotte", a précisé David Belliard.

L'accès à cette zone ne sera toutefois pas physiquement limité. Il n'y aura pas de bornes rétractables par exemple aux entrées et aux sorties. "Impossible à mettre en place" selon le 1er adjoint. Des contrôles aléatoires seront organisées. "Il faudra justifier d'avoir une raison de venir, un ticket de caisse par exemple", précise Emmanuel Grégoire. Un système de caméras permettra également des contrôles automatisés, pour lire les plaques d'immatriculation des résidents par exemple.

"Nous souhaitons d'abord faire de la pédagogie, dans les premières semaines", assure l'élu. "Avec des panneaux explicatifs au début de la zone". Dans un deuxième temps, les contrevenants seront sanctionnés. L'amende pourrait s'élever à 135 euros. Mais ces détails doivent encore être discutés avec la préfecture de police. La Ville de Paris doit également mener une étude d'impact avec la préfecture de police avant la mise en place de cette zone. Une enquête publique sera également lancée à la fin de l'année.