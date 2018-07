Depuis lundi, une partie de la rue de Rivoli est fermée à la circulation pour aménager une piste cyclable. C'est l'un des nombreux chantiers entamés cet été dans la capitale et qui vont se poursuivre jusqu'en 2019 pour faire plus de place aux vélos et aux piétons.

Paris, France

Nouvelles pistes cyclables, réaménagement de places, créations de promenades urbains : les travaux sont nombreux cet été à Paris. Avec des conséquences sur la circulation. Tour d'horizon des chantiers de l'été (qui pour certains se poursuivront à la rentrée).

Rue de Rivoli

La rue de Rivoli est en partie fermée à la circulation cet été. Depuis lundi 16 juillet et jusqu'au vendredi 24 août, les 450 mètres entre l'Hôtel de Ville (rue Lobau/rue des Archives) et la Tour Saint-Jacques (Boulevard de Sébastopol) sont accessibles uniquement aux piétons. Cette fermeture doit permettre de poursuivre l'aménagement d'une piste cyclable à double sens, démarré l'été dernier. A l'automne 2018, les cyclistes pourront rouler de Bastille à Châtelet sur une piste en site propre. La dernière portion, du boulevard Sébastopol à la Concorde est prévu pour l'été 2019.

Champs-Elysées

Des pistes cyclables vont être créées de part et d'autre de l'Avenue des Champs-Elysées - François Grunberg / Mairie de Paris

Une nouvelle piste cyclable va être aménagée sur les Champs-Elysées, de chaque côté de l'avenue. Des travaux préparatoires vont commencer après l'arrivée du Tour de France. Le gros du chantier, qui aura un impact sur la circulation, démarrera à l'automne. D'abord sur la partie haute, depuis la place de l'Etoile jusqu'au Rond-Point des Champs-Elysées, puis sur la partie basse, jusqu'à la place de la Concorde.

Quais rive gauche

Des travaux sont en cours sur le quai d'Austerlitz pour construire une piste cyclable à double sens. Jusqu'à la fin de l'été, la circulation se fait à sens unique de la rue Fulton au Pont Charles de Gaulle. Des déviations sont mises en place. A l'automne, le chantier se poursuivra sur les quais de la Tournelle et de Montebello. Objectif à terme : relier Ivry-sur-Seine à Issy-les-Moulineaux en vélo sur une piste cyclable protégée. La portion entre quai d'Ivry et pont de Bercy a déjà été aménagée.

Place du Panthéon

La place du Panthéon va devenir une zone de rencontre où la circulation sera limitée à 20 km/h - François Grunberg /Mairie de Paris

La place est réaménagée pour offrir plus de place aux piétons et aux vélos. Elle va être transformée en zone de rencontre : la vitesse des véhicules y sera limitée à 20 km/h et les piétons seront prioritaires sur l'ensemble de la place. Les travaux, qui ont démarré le 9 juillet, vont se poursuivre jusqu'au 14 septembre. Conséquences sur la circulation : l'accès des voitures par la rue Valette sera fermé sur 30 juillet au 4 août, et celui par la rue Clovis, du 6 au 25 août.

Boulevard de la Chapelle

Une promenade urbaine va être aménagée sous le métro aérien entre Barbès et Stalingrad. Au programme : élargissement du terre-plein central, refonte de l'éclairage public, élargissement des trottoirs et aménagement de pistes cyclables. Les travaux ont débuté au mois de juin et se poursuivront jusqu'à l'été 2019, par tronçons successifs. La première phase entre la rue Guy-Patin et la rue de Maubeuge durera jusqu'à mi-septembre. La seconde phase s’étalera d’octobre 2018 à juillet 2019, de la rue de Maubeuge au métro Stalingrad. Tout le long du boulevard de la Chapelle, la circulation sera limitée à une seule voie de chaque côté, de manière définitive.

Place de la Bastille

C'est l'un des plus vastes projet de réaménagement prévu. Les travaux débuteront en septembre. Une partie de la place sera rendue piétonne entre le canal et la Colonne de Juillet. Pendant les travaux, le nombre de file sera réduit et à partir d'août 2019, un nouveau sens de circulation sera mis en place. La place accordée à la voiture sera réduite de 40%.