Paris : les chantiers du Grand Paris Express à l’arrêt pour une journée de sensibilisation à la sécurité

Journée morte sur les chantiers du Grand Paris Express ce mercredi. Les 140 chantiers du futur métro sont arrêtés pour sensibiliser les ouvriers à la question de la sécurité. Cette opération a été décidée suite à la mort le 6 avril dernier d'un ouvrier écrasé par un bloc de béton à Gonesse, dans le Val-d'Oise, sur le chantier de la ligne 17.

ⓘ Publicité

L’objectif de cette journée est de rappeler que “la sécurité demeure la priorité pour tout le monde et que rien, ni les coûts, ni les délais, ne saurait justifier un manquement à la sécurité des compagnons”, a précisé à France Bleu Paris un porte-parole de la Société du Grand Paris (SGP).

"Il s’agit d’une opération strictement interne où l’ensemble des collaborateurs de la Société du Grand Paris et des personnes travaillant sur les chantiers participeront à des ateliers de sensibilisation et des présentations des mesures de sécurité actuelles et un certain nombre de mesures qui seront déployées prochainement sur les chantiers du Grand Paris Express", précise-t-il.

Cette opération est accueillie de manière mitigée par les syndicats. “C'est assez fabuleux car il a fallu attendre les cinq morts sur le chantier pour avoir une journée de prise de conscience de la sécurité. De plus, sommes-nous sûrs que cette journée sera traduite dans toutes les langues ? Il faut que le message soit clair pour tout le monde car il y a de nombreuses nationalités”, a confié Bruno Bothua, secrétaire de la FNSCBA (Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT) à France Bleu Paris.

La SGP entend bien renouveler ce type de journée chaque année. Le chantier démarré en 2015, doit se poursuivre jusqu'en 2030. La mise en service de la première ligne de ce métro automatique autour de Paris, la ligne 15, est prévue pour 2025.