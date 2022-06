Paris : les motards en colère contre le stationnement payant en septembre

Qu'ils soient à scooter ou à moto, tous les motards d'Île-de-France se sont donnés rendez-vous avenue Foch pour manifester contre stationnement payant à Paris, qui sera mis en place à compter du 1er septembre. "J'en ai marre de payer. Le contrôle technique, on a voulu nous embêter sur l'interligne (le fait de rouler entre deux voies de circulation, ndlr), maintenant le stationnement dans Paris...", peste William au micro de France bleu Paris. "Je suis conducteur de travaux, je le fais à moto. Je gagne trois heures par jour en temps de travail. Mais ce n'est pas parce que je gagne trois heures par jour, que je gagne plus d'argent. Il n'est absolument pas question que je paie plus."

Un avis partagé par Anne-Marie, qui est venu exprès d'Essonne pour manifester. "Tout est fait pour décourager. Je me demande comment les gens vont venir pour travailler. Tout le monde ne peut pas prendre les transports en commun. C'est compliqué. Ce qui me dérange dans le stationnement payant, c'est qu'on peut se garer dans des endroits où ça ne gêne personne, on prend trois fois moins de place qu'une voiture, on n'embête personne."

"Une mesure anti-sociale" pour la Fédération françaises des motards en colère

Jean-Marc Belotti est le coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et de la petite couronne. © Radio France - Julien Froment

Le coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et de la petite couronne, Jean-Marc Belotti, estime pour sa part que cette mesure est "anti-sociale" de ma part de la maire de Paris. "Madame Hidalgo, quand l'essence a augmenté, a été la première à dire 'il faut baisser les taxes'. Et, parallèlement, elle créé de nouvelles taxe sur son territoire, elle a un discours hypocrite et incohérent", juge-t-il au micro de France Bleu Paris. C'est une vraie sanction financière. On apporte pourtant une vraie plus-value en terme d'écologie, même si on a un moteur thermique. Peut-être pas autant qu'un vélo, mais nous apportons notre contribution. Et là, on nous taxe. Ce n'est absolument pas entendable ce genre de mesure."

En parallèle de cette manifestation, les motards en colère d'île de France ont déposé à la mairie de Paris une pétition contre le stationnement motorisé payant, signé par plus de 35 000 personnes.