Paris : Les nouvelles rames de métro de la ligne 6 font progressivement leur arrivée

La ligne 6 retrouve une deuxième jeunesse avec les nouvelles rames "MP89", mises en service depuis mi-janvier 2023. Ces dernières sont beaucoup plus sûres, plus agréables, et plus confortables pour les voyageurs. Elles remplacent le matériel actuel qui roule depuis 1974. Plusieurs de ces nouvelles rames ont déjà été utilisées sur la ligne 4, en cours d'automatisation. Elles ont ensuite dû être rénovées et légèrement transformées pour pouvoir circuler sur la ligne 6.

Les rames "MP89" remplacent les rames "MP73" sur la ligne 6 - Gilbert Lasne

Les "MP89" bénéficient également d'autres progrès significatifs, comme la vidéoprotection, l'ouverture automatique des portes, une rame d'un seul tenant (au lieu de plusieurs wagons), ou les annonces sonores automatiques. Pour gagner encore d'avantage en sécurité, les principaux équipements et les infrastructures ont également été revus : les quais, la signalisation, le système de pilotage et l'atelier de maintenance. Le déploiement va continuer progressivement jusqu'en 2026. Au total, 47 rames "'MP89" vont être mises en service sur la ligne 6.