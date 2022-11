Paris : les opérateurs de trottinettes électriques promettent de renforcer la sécurité

Fin septembre, la mairie de Paris leur avait donné un mois maximum pour trouver des solutions afin de limiter les usages dangereux et l'encombrement des rues. Les trois opérateurs (Lime, Dott et Tier) ont donc associés leurs efforts pour voir leur contrat renouveler début 2023. Ils proposent toute une série de mesures afin de renforcer la sécurité des usagers et des piétons.

Les mesures proposées par les opérateurs

Vérification de l’âge : l'usager devra prouver qu'il est majeur en présentant une pièce d'identité à l'opérateur.

Equipement pour tous les engins, de plaques d’immatriculation pour faciliter le travail de verbalisation de la police en cas de non-respect du code de la route (conduite à deux, circulation sur le trottoir, feux rouges non respectés).

Exclusion des usagers récidivistes : les opérateurs proposent de renforcer les Conditions Générales d’Utilisation, en adressant des pénalités, en cas de verbalisation, pouvant aller jusqu’à la radiation.

Financement d’une expérimentation de vidéo-verbalisation par les opérateurs, auprès de l’autorité compétente, pour détecter et sanctionner les atteintes au code de la route.

Détection de la circulation sur les trottoirs : expérimentation commune des différentes technologies de détection des trottoirs et partage des résultats avec la ville.

Les plateformes Lime, Dott et Tier s'engagent par ailleurs à mettre en place une campagne commune d'éducation des usagers, via leur application mobile, accès sur la conduite à deux et la circulation sur les trottoirs. Le nombre de patrouilleurs (dédiés au repositionnement des engins et au rééquilibrage des stations) pourrait augmenter de 20% cet hiver et de 50% en mars prochain, pleine période de reprise du trafic. Elles proposent également un financement de trottinettes accessibles aux PMR (personnes à mobilité réduite).

Si de plus en plus de parisiens utilisent des trottinettes électriques (400.000 en octobre 2022 selon les opérateurs), la mortalité des utilisateurs augmente d'année en année : 22 décès enregistrés l'an dernier. Les opérateurs rétorquent que 21 d'entre eux se déplaçaient en trottinette privée au moment de l'accident et un "seul" en trottinette de fee floating.