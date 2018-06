Des passages piétons en trois dimensions ont été inaugurés mardi dans le XIVe arrondissement de Paris. Quatre passages qui donnent l'impression de sortir du sol. Le but : surprendre les automobilistes et les inciter à ralentir.

LeCe sont les premiers du genre à Paris. Des passages p. etons 3D, qui donnent l'impression d'être en relief. Quatre sont en test depuis mardi dans le XIVe arrondissement de Paris.

"C'est du pipeau"

Sur les trottoirs de la rue Losserand (XIVe), là où a été installé l'un de ces nouveaux passages, les passants sont assez sceptiques. Olivier, ambulancier ne le remarque même pas quand il passe en voiture. Dominique et Pierre, des riverains considèrent que c'est du "pipeau", du "gadget".

Ces passages piétons en 3D ont pour le moment été installés sur quatre croisements © Radio France - Google Map

Mais la maire du XIVe arrondissement, Carine Petit, est plus optimiste. Pour elle c'est un outil de plus pour faire évoluer les comportements des automobilistes.

Remplacer les feux tricolores

Ces passages piétons font partie d'un plan plus général expérimenté dans l'arrondissement et qui consiste à trouver des alternatives aux feux tricolores. Des feux déjà supprimés de six carrefours, et remplacés donc par des passages piétons, en 3D ou non. L'idée explique Carine Petit c'est de faire prendre conscience aux automobilistes que la priorité est aux piétons et qu'il faut ralentir.

La mesure est pour le moment au stade d'expérimentation.

Le reportage de France Bleu Paris