Paris : les riverains et usagers de la gare du Nord attendent sa transformation avec impatience

Paris, France

D'ici 2024, la gare du Nord va totalement changer. De très importants travaux vont y être réalisés. Une transformation très attendue par les riverains et les usagers de la gare, qui en ont une très mauvaise image. Neuf personnes interrogées sur 10 sont favorables à ces travaux. C'est l'enseignement du sondage réalisé par Odoxa pour le groupe Ceetrus, qui va participer à la rénovation et exploiter les locaux commerciaux de la future gare. France Bleu vous révèle ce dimanche ce qu'il faut retenir de ce sondage.

Une gare perçue comme moche, sale et peu sûre

Et tanpis s'il faut supporter les travaux pendant plusieurs mois. Ils sont une majorité* à se préparer à devoir enjamber des tranchés, être réveillés par les marteaux piqueurs mais pour la bonne cause donc. Il faut dire que la gare du Nord n'a vraiment pas une bonne image pour l'instant. D'après ce sondage, elle est perçue comme pas très belle, pas propre et surtout pas sûre. 78% des franciliens interrogés par exemple trouve qu'elle est mal fréquentée, qu'il y a trop de SDF notamment.

78% des Franciliens interrogés estiment que la gare du Nord est mal fréquentée. - Capture d'écran Odoxa

Les espaces de loisirs plébiscités

Avec les travaux, ils espèrent donc que la gare sera bien plus attractive. Ils sont nombreux à penser que la rénovation va attirer de nouveaux commerces, des emplois aussi. "Ce que les habitants et les personnes qui transitent par la gare du Nord attentent principalement, explique ainsi Gaël Slimane, président d'Odoxa, _c'est des éléments d'_amélioration et de fluidification de la gare en tant que gare mais c'est aussi des aspects plus commerciaux. Ils nous disent par exemple, à plus de 80%, que ça va permettre de renforcer l'offre commerciale de la gare, ça va favoriser la création d'emplois près de chez eux, que ça va aussi favoriser l'implantation d'entreprises."

Mais surtout les usagers de la gare du Nord attendent beaucoup des espaces de loisirs qui sont annoncés confirme le responsable de l'institut de sondage : "Les gens nous disent que ce qui les intéresse beaucoup c'est de pouvoir se promener dans les espaces verts ou sur le toit-terrasse qui est prévu juste au dessus de la gare. Ils sont _88% dans le 10e arrondissement à nous dire 'j'ai hâte d'aller me promener sur les espaces verts et le toit terrasse_'", l'attraction la plus plébiscitée effectivement. "Mais ils nous disent aussi qu'ils ont très envie de pouvoir assister à des concerts, visiter une exposition, faire du shopping, qui sont les activités que la gare du Nord proposera à l'avenir", continue Gaël Slimane, qui conclut : "la gare du Nord, c'est une petite révolution, va devenir un vrai lieu de vie du quotidien et plus seulement un lieu de passage."

88% des habitants du 10e arrondissement de Paris interrogés par le sondage envisagent de se promener dans les futurs espaces verts de la gare du Nord. - Capture d'écran Odoxa

* Sondage réalisé par internet et téléphone, pendant 15 jours (du 14 décembre au 2 janvier) auprès de 3.000 habitants du quartier (10e, 2e, 9e, 18e et 19e) et habitants d’Île de France (Paris et banlieue).