Paris : les travaux surprises du périphérique

C'est un embouteillage quasi permanent. Depuis lundi, des travaux qui n'avaient pas été annoncés entraînent des difficultés de circulation sur le périphérique, au nord-est de Paris. Tout l'été, d'autres gros chantiers attendent les automobilistes franciliens. Tour d'horizon des points noirs.

Ils s'attendaient certainement à profiter des vacanciers absents pour enfin réduire leurs temps de parcours... c'est raté ! Les habitués du périph' nord subissent depuis lundi 17 juillet un bouchon systématique, et plutôt important aux heures de pointe. Circulation à l'arrêt dès la porte de Bagnolet en chaussée extérieure, dès la porte de la Chapelle dans le sens intérieur. La raison ? Des travaux de réfection des joints sur les ouvrages d'art qui enjambent le canal de l'Ourcq et les voies SNCF, entre les portes de Pantin et de La Villette. Deux voies sur quatre sont neutralisées dans chaque sens, jusqu'au 10 août ! Contrairement à la DIRIF (Direction des Routes d'Ile-de-France) qui a annoncé sur son site la liste des chantiers de l'été, la mairie de Paris -chargée de l'entretien du boulevard périphérique- n'a strictement rien fait pour avertir les usagers. D'où la colère des automobilistes mis devant le fait accompli.

L'A86 nord fermera en août !

Le principal point noir de l'été sera la rocade A86 en Seine-Saint-Denis. Du 7 août au 1er septembre, elle sera entièrement coupée à la circulation dans les deux sens entre Saint-Denis (A1) et Noisy-le-Sec (A3). Un tronçon de 10 km qui franchit quatre tunnels, dont trois doivent être modernisés : Bobigny, Lumen et Norton.

Trois tunnels de l'A86 seront modernisés à partir du 7 août. - (image DIRIF)

Un tronçon autoroutier définitivement fermé ?

Toujours en Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental a annoncé lundi 17 juillet la fermeture de l'A186, une voie express de 2 km qui traverse le nord de Montreuil (elle relie l'A3 au quartier montreuillois des Murs à Pêches, proche de Fontenay-sous-Bois). Officiellement, le Département évoque des travaux d'urgence sur un pont. Mais d'après nos informations, la réouverture de cet axe n'est pas prévue pour cet été. L'A186 pourrait même disparaître de la carte plus tôt que prévu : elle est menacée par le tracé du prolongement du tramway T1 vers Val de Fontenay, dont les travaux devraient débuter l'an prochain. Ce tronçon doit être transformé en boulevard urbain.

A droite, en mauve, l'A186 fermée depuis le 17 juillet. - (carte Sytadin)

Les autres principaux chantiers de l'été

Sur l'autoroute A4, des difficultés sont à prévoir tout l'été autour de l'échangeur du pont de Nogent, en raison de la création d'une nouvelle bretelle d'échange. En conséquence, la largeur des voies est réduite dans les deux sens sur environ 2 km.

Sur l'A6, le chantier de réfection du pont qui franchit l'Essonne entre Villabé et Ormoy avait débuté en 2016. Il reprendra fin juillet pour trois mois et nécessitera la suppression d'une file de chaque côté. Lors des journées de grands départs/retours, les usagers seront invités à contourner ce secteur via la Francilienne et les autoroutes A5 et A19.

Les accès à l'aéroport d'Orly risquent d'être plus difficiles du 25 juillet au 30 août : l'A106 sera en travaux à Rungis. Deux ponts qui passent au-dessus de l'A86 seront rénovés. La circulation sera limitée à une seule voie par sens.

Enfin, le réaménagement de la Nationale 6 vient de débuter dans le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges. Les travaux vont durer six mois.