Paris : les vols dans le métro ont bondi de 60% en 2019

Paris, France

"Attention des pickpockets sévissent sur cette ligne". Ce message est de plus en plus diffusé dans le métro parisien. Et pour cause. Le nombre de vols a flambé en 2019. Une augmentation de 59% sur les dix premiers mois de l'année, a révélé jeudi Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) à l'occasion d'un déplacement sur le thème de la sécurité dans le métro.

Les lignes les plus touchées sont les plus fréquentées et les plus touristiques comme la 1, la 6, la 8 ou la 9. "On va se focaliser sur les trois grandes gares qui ont connu un doublement, voire un triplement de la délinquance : la Défense, Châtelet-Les Halles et Opéra", détaille Valérie Pécresse.

Moins de policiers sur le réseau

Le nombre d'interpellations a également explosé : + 104% depuis le début de l'année. "Une explosion lié à l'augmentation des vols, détaille Stéphane Gouaud, directeur de la sûreté à la RATP, "mais cela prouve aussi que notre dispositif est efficace. On regarde au quotidien où les vols sont commis et tous les jours on repositionne nos équipes". La RATP dispose de 1000 agents armés et d'un réseau de 50.000 caméras de vidéosurveillance.

Valérie Pécresse, qui a présenté jeudi des mesures pour lutter contre ce phénomène, a annoncé la généralisation des caméras piéton. Testé depuis un an, ce dispositif permet à la fois un effet dissuasif et l'identification des délinquants. La présidente d'Ile-de-France Mobilités a par ailleurs dénoncé la baisse du nombre de policiers dans les transports, évoquant le chiffre de 350 effectifs en moins. "J'en appelle à Christophe Castaner. Si on a une augmentation de 60% des vols dans le métro, c'est aussi parce que la police nationale est moins présente sur le réseau".