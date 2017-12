Gare Paris-Montparnasse : reprise du trafic lundi et convocation du PDG de la SNCF au ministère des Transports

Tous les trains, TGV, TER, Intercités et Transiliens, circulent à nouveau normalement, au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris ce lundi. Le PDG de la SNCF est convoqué chez la ministre des Transport pour s'expliquer sur la panne à l'origine des problèmes de circulation de dimanche.

Malgré l'annonce d'un retour à la normale du trafic des trains lundi, gare Montparnasse à Paris, la SNCF prévient les voyageurs, sur son compte Twitter, que certains trains pourraient être supprimés.

/!\ Le trafic reprend normalement de et vers la gare de Paris Montparnasse. Certains trains pouvant être néanmoins supprimés, nous vous invitons à vérifier sur l'application SNCF que votre train circule bien ce jour. #GareMontparnasse#TGV — SNCF (@SNCF) December 4, 2017

Dimanche, un "bug informatique" avait provoqué une "panne de signalisation". Ce bug faisait suite à une nouvelle configuration des voies, avait indiqué la SNCF lors d'un point presse en gare dimanche. De nombreux trains avaient subi des retards en début d'après-midi gare Montparnasse à Paris. Tous les trains, au départ comme à l'arrivée, étaient touchés. Certains trains avaient même dû être détournés vers d'autres gares parisiennes et franciliennes.

Le PDG de la SNCF convoqué chez la ministre des Transports

Patrick Jeantet, PDG de la SNCF Réseau, est convoqué à 9 heures chez la ministre des Transports Élisabeth Borne. Il va devoir s'expliquer sur cette panne informatique géante qui a affecté le trafic de la gare Montparnasse ce dimanche.

Des progrès à faire sur l'information voyageur

Si Patrick Jeantet, qui était sur France Info ce lundi matin, a insisté sur un ciblage plus rapide de la panne qu'en juillet en déclarant que "la panne a été détectée en deux heures contre trois jours en juillet", il a reconnu que la SNCF n'avait pas su gérer cette fois encore l'information voyageur. "Sur le sujet de l'information-voyageur, on a encore péché, a-t-il déclaré, il faut qu'on s'améliore très nettement dans les mois qui viennent pour que nos clients puissent être informés des conséquences en temps et en heure."