Paris : nouvelle manifestation des autocaristes, qui craignent de s'effondrer avec la crise sanitaire

Les rues de Paris seront bien chargées en fin de matinée ce vendredi 12 mars. Dès 10 heures environ, 150 autocars défileront entre le Cours la Reine et le quai d'Issy, pour ensuite rejoindre le Champ de Mars.

Une manifestation en roulant, car les autocaristes ont l'espoir d'attirer l'attention sur leurs difficultés et de rencontrer un représentant du gouvernement : ils veulent réclamer le prolongement des aides au secteur. Les autocaristes, craignent de voir un grand nombre d'entreprises s'écrouler dans les prochains mois

"Au mieux, on va travailler en septembre. Avril, mai, juin, on fait habituellement 50% de notre chiffre d'affaires de l'année. Là, on n'a pas de visibilité, la saison 2021 est extrêmement compromise", explique Antonio Faria, porte-parole du collectif des autocaristes indépendants et patron de la société Monddia France.

L'exécutif l'a dit ce mercredi : il ne prendra pas en charge les coûts fixes des transporteurs routiers de tourisme. Une situation d'autant plus difficile à supporter, disent les professionnels du secteur, que la prise en charge du chômage partiel ne doit durer que jusqu'à la fin du mois de mars. Eux, espèrent prolonger "au moins" jusqu'à fin juin 2021.