Paris : opération escargot d'autocaristes sur le périphérique

Plusieurs dizaines de cars bloquent plusieurs portes du périphérique parisien ce lundi midi pour protester contre le plan tourisme annoncé par le gouvernement en fin de semaine dernière et dans lequel ils estiment avoir été oubliés.

Ils sont "plusieurs dizaines de cars" confirme la préfecture de police à France Bleu Paris, a bloqué la circulation sur le boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de la Chapelle. Les autocaristes occupent deux voies sur trois, mais aussi porte de Vincennes. Enfin, un autre blocage est en cours, sur le périphérique intérieur cette fois, au niveau de la porte de Saint-Ouen.

Les oubliés du plan tourisme présenté en fin de semaine dernière ?

A l'origine de cette action, des patrons de très petites entreprises d'autocaristes réunis en groupement indépendant depuis la crise sanitaire. Ils estiment avoir été oubliés par le plan tourisme et réclament plus d'aides pour assurer leur survie. Ces autocaristes, professionnels du tourisme au même titre que les hôteliers demandent notamment à bénéficier de la prise en charge du chômage partiel de leurs salariés, de l'exonération des charges sociales et du report des prêts bancaires.

S'ils ne sont pas à l'origine de cette action, les fédérations FNTV et OTRE se disent ce midi, "solidaires" des revendications de ce collectif. Elles comprennent "l'impatience de la base" et continue de négocier avec le gouvernement.