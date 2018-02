Paris, France

Ils ont créé une sacrée pagaille sur le périphérique parisien pour se faire entendre. Un immense cortège de 2 000 motards a rallié le Château de Vincennes à la Tour Eiffel ce samedi. Une mobilisation dans le cadre d'une journée de manifestation nationale contre le projet du gouvernement d’abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires, à l’appel de la Fédération des motards en colère. Plusieurs milliers de motards se sont rassemblés un peu partout en France. L'appel a aussi été suivi par 40 millions d’automobilistes et d’autres associations de défense des usagers de la route.

Tous contre la "sécurité rentière"

tDans le cortège parisien, tous ont redit une fois de plus tout le mal qu’ils pensaient du projet d’abaissement de la vitesse. "Sécurité routière oui, sécurité rentière, non !", pouvait-on entendre parmi les manifestants. Ils sont tous d'accord : pour eux, cette mesure va juste permettre à l'Etat de se remplir les poches en mettant plus d'amendes. "Nous on roule tranquillement", confie Evelyne, motarde depuis plus de 40 ans. "Pour moi ce qui est accidentogène, c'est de devoir tout le temps regarder les panneaux, ils changent constamment !"

#Paris Une marée de motard part du Château de Vincennes pour protester contre le projet d’abaissement de la vitesse à #80kmh. pic.twitter.com/Ue8AerrWSJ — France Bleu Paris (@francebleuParis) February 3, 2018

"Le gouvernement ferait mieux d'entretenir les routes et de réparer les nids-de-poule" - Aurélien, motard.

"C'est un système de pompe à fric, je n'ai pas d'autres mots", enchaîne Aurélien. "Si le gouvernement veut vraiment sauver des vies, il ferait mieux d'entretenir les routes et de réparer les nids-de-poule."

Vers 15 heures, le cortège s'élance du Château de Vincennes, direction la Tour Eiffel. Les 2 000 motards rentrent sur le périphérique au niveau de la Porte Dorée. Les fourgons de police qui encadrent la manifestation bloquent la circulation.

#Paris Le cortège des motards en colère vient d’entrer sur le périphérique par la Porte Dorée pic.twitter.com/eAWoOd4eID — France Bleu Paris (@francebleuParis) February 3, 2018

Le cortège fait plusieurs arrêts, pour distribuer des autocollants anti 80km/h aux automobilistes bloqués dans les bouchons sur l'autre voie. Ce sont d'ailleurs avec ces mêmes autocollants qu'ils recouvrent un radar sur leur chemin.

. © Radio France - Tommy Cattaneo.

. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Certains tentent de bloquer le périphérique avec des chaînes et des pneus

Un peu plus loin porte de Châtillon, quelques motards ont essayé de bloquer les voies avec des chaînes et des pneus.

Action coup de poing des motards en colère, ils ont essayé de bloquer le périphérique à la hauteur de la porte de Châtillon #Parispic.twitter.com/eOh5T4w5Xj — France Bleu Paris (@francebleuParis) February 3, 2018

Ils sont vite stoppés par les CRS. "On a pas été assez rapide", plaisante Jean-Marc Belotti, le coordinateur de la Fédération des motards en colère. "Mais on va durcir le mouvement" promet-il.

"On ferait mieux d'éduquer les enfants à la sécurité routière à l'école" - Jean-Marc Belotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère

"On a les automobilistes et les routiers avec nous... il faut que le gouvernement comprenne que ce n'est pas le tout répressif qui fera baisser le nombre de morts sur les routes. On ferait mieux d'éduquer les enfants à la sécurité routière à l'école, dès le plus jeune âge. C'est comme ça qu'on fera changer les comportements sur la route." L'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires doit entrer en vigueur le 1er juillet.