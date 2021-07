Paris : quelles hausses des tarifs de stationnement à partir de ce 1er août ?

A Paris les tarifs du stationnement et les amendes augmentent ce dimanche 1er août. La décision, votée au début du mois de juillet par le conseil de Paris, entre en application.

La réforme du stationnement dans la capitale, votée début juillet par le Conseil de Paris, entre en vigueur ce dimanche 1er août.

La hausse du prix stationnement

La facture va devenir salée pour les voitures à partir de ce dimanche : le tarif visiteur pour les automobiles passera de 4 à 6 euros l'heure dans le centre de la capitale (du 1er au 11e arrondissement) et de 2,4 à 4 euros l'heure dans les arrondissements extérieurs.

Une hausse sensible donc mais qui ne concerne pas les résidents parisiens qui ont un carte. Pour eux pas de changement. Tout comme pour les professionnels. Leurs tarifs préférentiels s'appliqueront en plus désormais aussi aux artisans et commerçants de Grande couronne.

Des amendes plus chères

Les forfaits post-stationnement (FPS), qui remplacent depuis 2018 les contraventions, vont également connaître une nette augmentation, de 50 à 75 euros dans le centre, de 35 à 50 euros dans les arrondissements extérieurs. Et alors qu'il était jusqu'ici gratuit, le stationnement dans les bois de Vincennes et Boulogne va devenir progressivement payant à partir de l'automne, à 4 euros de l'heure.

Autre promesse de campagne, la moitié des places de stationnement en surface, soit entre 60 000 et 65 000 (l'équivalent de 60 hectares), allaient être transformées au cours du mandat : trottoirs élargis, pistes cyclables, espaces végétalisés, terrasses, mobilier urbain... Les nombres de places de stationnement va en revanche augmenter pour les personnes handicapées, les véhicules en autopartage, les professionnels et les taxis.