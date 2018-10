100 Renault ZOE et 20 Renault Twizy en livre service sont pour l'instant déployés à Paris et Clichy

Paris, France

C'est le premier successeur d'Autolib'. Moov'in.Paris, le service de voitures électriques en libre service de Renault (en partenariat avec le loueur de voitures ADA) est lancé ce mardi à Paris et Clichy. A partir de 10h10 ce mardi 10 octobre, les clients pourront réserver une voiture via l'application.

Dans un premier temps, une centaine de véhicules seulement est disponible : 100 Zoé et 20 Twizy, le petit véhicule deux places de Renault. Pour réserver, il suffit de s'inscrire via l'application Moov'in.Paris. Elle permet ensuite de réserver un véhicule à proximité et de le déverrouiller via la liaison Bluetooth.

Une fois arrivé à destination, le client peut se gare sur n'importe quelle place de stationnement. La voiture n'a pas besoin d'être branchée. Elle sera rechargée la nuit. C'est d'ailleurs pour cette raison que le service est indisponible de minuit et demi à 5h30 le matin.

12 euros la demi-heure, plus cher qu'Autolib'

Ce nouveau service ne propose pas d'abonnement mais un tarif unique de 0,39 € la minute, soit un peu moins de 12 euros la demi-heure. Soit plus cher qu'Autolib' mais Renault promet des véhicules mieux entretenus et toujours propres. 500 voitures devraient être disponibles d'ici le début de l'année prochaine. D'ici là, d'autres offres doivent se lancer notamment Free2Move, le service d'autopartage de PSA attendu à la fin du mois d'octobre.

Concernant l'avenir des bornes Autolib', Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé lundi que dès le 1er décembre, 1000 bornes seront en accès libre pour que particuliers et professionnels puissent y recharger leur véhicule électrique pour 10 € par mois.