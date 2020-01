Paris : si elle est réélue, Anne Hidalgo promet la gratuité des transports en commun aux moins de 18 ans

Les transports en commun gratuits à Paris pour les moins de 18 ans : c'est ce que proposera Anne Hidalgo, la maire de la capitale, si elle est réélue. Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, l'annonce dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Selon Emmanuel Grégoire, "cette mesure, que nous avons travaillée avec les communistes parisiens, sera mise en oeuvre dans les mois qui viennent si les Parisiens décident de poursuivre avec nous". L'élu, dont le livre "Paris n'est pas une ville, mais un monde" sera publié le 9 janvier, précise que la carte Navigo sera gratuite pour les mineurs "sans avance à débourser".

Et le premier adjoint de la maire de Paris promet également d'autres "annonces fortes" dans le domaine des transports.

Anne Hidalgo n'a toujours pas officialisé sa candidature à sa propre succession à la tête de Paris, mais Emmanuel Grégoire déclare, dans le JDD, que tout est organisé pour qu'elle puisse entrer en campagne "à la mi-janvier".

Chacun a compris qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, et qu'elle est concentrée sur sa mission de maire le plus longtemps possible. - Emmanuel Grégoire dans le Journal du Dimanche