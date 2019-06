Paris : si vous avez des véhicules Crit'air 3, 4 et 5, attendez-vous à les laisser au garage mercredi

Île-de-France, France

Airparif prévoit un épisode de pollution atmosphérique à l'ozone en Ile-de-France. Ce mardi matin, François de Rugy a confirmé les deux nouvelles mesures concernant la mise en place de la circulation différenciée en cas de dépassement du seuil d'alerte. Un dispositif qui sera donc déployé dès cette semaine a précisé le ministère de la Transition écologique.

Les détails des deux nouvelles mesures

- La circulation différenciée sera désormais déclenchée automatiquement en cas de pic de pollution (atteinte du seuil d’alerte ou dépassement persistant, pendant 2 jours au moins, du seuil d’information et de recommandation) – son déclenchement n’était jusqu’alors pas obligatoire et laissé à l’appréciation des préfets.

- Dès mise en œuvre de la circulation différenciée, l’accès à l’agglomération parisienne (à l’intérieur de l’A86, non comprise) sera interdit aux voitures diesel antérieures à 2010 et aux voitures essence antérieures à 2005 (vignettes Crit’Air 4, 5 et 3) – il était jusqu’alors uniquement interdit aux voitures diesel antérieures à 2005 et essence antérieures à 1997 (vignettes Crit’Air 4 et 5).

Des mesures qui concernent un tiers des véhicules en circulation et permettra de réduire les émissions de polluants d’environ deux tiers.

Le stationnement résidentiel gratuit prolongé

La mairie de Paris demande l'instauration de la circulation différenciée ce mercredi. La gratuité du stationnement résidentiel est d'ores et déjà prolongé à mercredi.

En cas de pollution, tarif réduit dans les transports en commun

Dés que la circulation alternée sera déclenché, tarif réduit dans les transports en commun